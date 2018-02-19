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Израиль и США испытали системы ПРО для перехвата ракет в космосе

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Фото: Global Look Prees/Nir Alon
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Израильские военные при участии представителей США провели испытания противоракетного комплекса большого радиуса действия «Хец-3» («Стрела»), предназначенного для перехвата баллистических ракет в космосе. Об этом сообщается в Twitter минобороны Израиля.

По словам военных, испытания прошли успешно. Пуск прошел в центральной части страны под руководством концерна Israel Aerospace Industries и военно-воздушных сил.

Отмечается, что разработкой данного комплекса также занималось и американское агентство по противоракетной обороне.

«Состоялся успешный пробный полет «Хец-3», –– говорится в сообщении минобороны Израиля.

В конструкции данного комплекса реализован принцип hit-to-kill, который предполагает уничтожение цели непосредственным попаданием боевой части противоракеты.

Эксперты полагают, что использовать «Хец-3» можно и для уничтожения спутников.

На вооружении израильских противоракетных сил уже стоят комплексы Patriot и «Хец» более ранних модификаций.

12 февраля портал iz.ru сообщал, что российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО. Одним из главных отличий новейшей противоракеты стало то, что она полностью автоматизирована.

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