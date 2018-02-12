Минобороны успешно испытало новую ракету системы ПРО

Новая противоракета была успешно испытана российскими военными на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Объединением ПВО–ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил России полковник Андрей Приходько по окончании мероприятия заявил, что новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что противоракета поступит на вооружение после прохождения оставшихся испытаний — «в ближайшее время».

Первое испытание модернизированной ракеты ПРО прошло в конце ноября 2017 года.

Одно из главных отличий новейшего комплекса от предшественников в том, что он полностью автоматизирован. Теперь вводить вручную команду на запуск не требуется.

Система ПРО –– одна из важнейших оборонительных систем. Она состоит на вооружении объединения противовоздушной и противоракетной обороны ВКС и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения.

Ранее стало известно, что российские системы ПВО пополнятся малогабаритной бюджетной зенитной ракетой для борьбы с «беспилотными камикадзе».

В декабре портал iz.ru сообщил, что Министерство обороны на полигоне Капустин Яр испытало межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Тополь». В ходе испытания «перспективного боевого оснащения» МБР было отработано преодоление системы противоракетной обороны, отметили в Минобороны.