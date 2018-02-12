Минобороны опубликовало видео запуска модернизированной ракеты ПРО

В Сети появилось видео запуска модернизированной ракеты.

Минобороны выложило кадры испытания на полигоне Сары-Шаган в понедельник, 12 февраля.

Комментируя запуск, заместитель командующего объединением ПРО и ПВО ВКС РФ Андрей Приходько заявил, что ракета поразила цель с заданной точностью, сообщает РЕН ТВ.

Новые ракеты поступят на вооружение соединений ПРО и ПВО, обеспечивающих охрану Москвы.

6 февраля сообщалось, что российские сверхтяжелые 240-миллиметровые минометы 2С4 «Тюльпан» после модернизации получат возможность выходить на связь с беспилотниками для корректировки огня.

Отмечается, что благодаря новой электронной начинке, орудие получит доступ в единую систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), что позволит ему находиться в онлайн-режиме на поле боя и получать информацию о передвижении противника даже со спутников.