Самолеты Су-25 сделали неуязвимыми для зенитных ракет

Штурмовики Су-25СМ3 модернизировали и оснастили комплексом «Витебск», способным защитить их от ракетных ударов ПЗРК.

Как сообщает «Российская газета», «Витебск» поможет защитить самолеты от удара ракетами с тепловыми головками самонаведения типа «Игла» или «Стрингер». Работа комплекса заключается в том, что благодаря узконаправленному и модулированному излучению специальной сапфировой лампы для атакующей ракеты создается ложный образ цели, и она летит в пустое пространство.

В мире эту технологию пока никто не довел до промышленного производства.

Отмечается, что данная модификация повысила боевую эффективность самолета в сравнении с Су-25 практически в три раза.

Комплекс «Витебск» был ранее установлена на вертолетах Ка-52 и Ми-8. Причем он уже успел доказать свою эффективность после того, как в 2016 году находящийся в Сирии Ми-8 был обстрелян из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) и остался невредим.

Помимо этого нововведения Су-25СМ3 получили возможность вести воздушный бой и спутниковую навигацию ГЛОНАСС, с помощью которой смогут задавать конечную точку полета с точностью до 10 м и наносить сокрушительный удар обозначенной цели даже при ограниченной видимости.

Модернизированный Су-25 может пролететь без дозаправки 1850 км.

Партия Су-25СМ3 уже готова заступить на вооружение ВКС России.

3 февраля в сирийском Идлибе террористы сбили из ПЗРК штурмовик Су-25 под управлением майора ВКС Романа Филипова. Летчик катапультировался и вступил в бой с террористами на земле. Когда боевики его окружили, он привел в действие гранату, чтобы не попасть в плен. Посмертно летчику присвоено звание Героя России.