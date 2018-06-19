СМИ узнали о планах США выйти из СПЧ ООН

США в ближайшие часы могут объявить о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Как передает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Белого дома, об этом сообщат госсекретарь Майк Помпео и постоянный представитель Вашингтона при ООН Никки Хейли. Официальное заявление запланировано на 17:00 по местному времени (в 00:00 мск).

Отмечается, что Вашингтон ранее неоднократно критиковал СПЧ ООН за предвзятое отношение к Израилю. Совет, в свою очередь, осуждал администрацию Трампа за жесткую иммиграционную политику.

В конце мая Хейли обвинила Совбез ООН в двойных стандартах за отказ поддержать проект заявления с осуждением ракетного обстрела Израиля палестинскими боевиками.