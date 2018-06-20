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Россия с недоумением восприняла выход США из Совета по правам человека

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Москва с недоумением отреагировала на озвученные Вашингтоном причины выхода из состава Совета ООН по правам человека (СПЧ) и считает подобные заявления лицемерными. Об этом заявил постпред РФ при отделении Всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.

Дипломат признал суверенное право американского руководства принимать решение о выходе из международных организаций, однако отметил, что недоумение вызывает именно аргументация этого резкого шага.

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«Речь там шла о том, что США, мол, не могут работать в одном формате с записными нарушителями прав человека. При этом и госсекретарь, и постоянный представитель сказали, что США — чуть ли не эталон соблюдения этих прав. Вряд ли с этим согласятся многие страны», — приводит ТАСС комментарий Гатилова.

Представитель России в отделении ООН подчеркнул, что ни одно государство в мире не свободно от нарушений прав человека, а в Соединенных Штатах подобные инциденты носят массовый и систематический характер. «Иначе как лицемерием такое заявление назвать сложно», — заключил дипломат.

19 июня постпред США при ООН Никки Хейли объявила о выходе Вашингтона из состава СПЧ. Она обвинила организацию в лицемерии и заявила, что Соединенные Штаты не могут быть частью формата, который «превращает права человека в насмешку». При этом госсекретарь Майкл Помпео назвал Вашингтон лидером продвижении прав человека и заявил, что совет «провалился», поскольку в него вошли «авторитарные правительства» Китая, Кубы и Венесуэлы.

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