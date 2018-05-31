Американское «театральное шоу»

Вашингтон пытается политизировать работу конференции по разоружению (КР) и увести ее деятельность в сторону от обсуждения субстантивных вопросов. Об этом «Известиям» заявил постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Слова постпреда США при КР Роберта Вуда, назвавшего председательство Сирии на данной площадке «театральным шоу», являются проявлением неуважения к государству, к которому по ротации переходит председательство на конференции, считает российский дипломат.

Заявление постпреда США при КР в адрес сирийского председательства является проявлением неуважения и к конференции по разоружению в целом, подчеркнул в беседе с «Известиями» Геннадий Гатилов.

— У нас создается впечатление, что задача американцев в данном случае состоит в том, чтобы политизировать работу конференции и попытаться использовать ее для обвинения Сирии в том, что она не соблюдает ряд международных конвенций, является страной, применяющей химическое оружие, и в целом недостойна того, чтобы руководить этим разоруженческим органом, — сказал Геннадий Гатилов. — Перед конференцией стоит много субстантивных проблем, которые организации предстоит решить, и попытки американской делегации таким образом увести работу конференции и ее государств-членов в сторону являются абсолютно неприемлемыми.

По словам российского дипломата, Соединенные Штаты сделали из конференции «театральное шоу»: во время открытия пленарного заседания вся американская делегация покинула зал заседаний, что является абсолютно неприемлемым и вызвало соответствующую негативную реакцию со стороны многих государств-членов.

Пленарное заседание конференции по разоружению прошло 29 мая 2018 года в Женеве. Сирия на этой неделе получила полномочия председателя конференции. Согласно регламенту, в этом качестве она проработает в течение следующего месяца вплоть до 24 июня. Это уже третье председательство Сирии на конференции начиная с 1996 года, когда она присоединилась к формату.

Постоянный представитель Сирии при отделении ООН в Женеве Хусам Эддин Ала во время своего выступления пообещал, что Сирия будет выполнять обязанности председателя КР в соответствии с правилами процедуры и принципами открытости и транспарентности.

Сразу же после председателя слово взял представитель США Роберт Вуд. Обвинив сирийские власти в преступлениях против своего народа и применении химического оружия, дипломат заявил, что у Сирии нет морального права возглавлять КР.

Дипломат заявил, что американская делегация будет находиться на заседаниях КР только для того, чтобы помешать Сирии продвигать идеи, угрожающие интересам США. При этом американская сторона отказалась посещать все неформальные обсуждения, инициированные сирийской стороной, и все заседания во вспомогательных органах. В конце выступления Роберт Вуд призвал другие государства присоединиться к Вашингтону и оказать политическое давление на «виновных в преступлениях, совершаемых в Сирии». После этого американская делегация покинула зал заседаний.

Подобный демарш — абсолютно в духе внешней политики Соединенных Штатов, отметил в беседе с «Известиями» бывший генеральный секретарь конференции по разоружению и заместитель генсекретаря ООН с 2002 по 2011 год, член Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.

— Жест США — попытка саботировать заседание конференции. Причина его ясна — они сами не хотят разоружаться. Об этом явно свидетельствует их бюджет, значительная часть которого направлена на вооружения, — сказал дипломат. — Им не нравится вопрос разоружения в космосе, который поставили Россия и Китай (проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве Россия и Китай внесли в 2008 году. — «Известия»).

Сейчас США не нужны многосторонние механизмы, они пытаются создать однополярный мир, считает Сергей Орджоникидзе: Штаты, по его мнению, исходят из того, что они должны доминировать в мире, а все остальные государства должны им подчиняться. При этом дипломат отметил, что уход американцев с заседания невыгоден им ни с политической, ни с практической, ни с имиджевой точек зрения. Ведь Вашингтон добровольно отказался продвигать свои инициативы на конференции, так что сейчас у России и Китая появилась удачная возможность провести совместный проект по разоружению в космосе, сказал Сергей Орджоникидзе.

На минувшем заседании КР проблема применения химоружия в Сирии стала общим знаменателем в выступлениях всех стран, представленных на конференции. Представитель России Ольга Кузнецова, в частности, подчеркнула, что в работе КР должны быть задействованы все члены, и призвала делегации воздержаться от политизации формата.

Что касается других спикеров, то некоторые участники заседания, например Новая Зеландия и Франция, призвали соблюдать правила процедуры, несмотря на сложную обстановку, некоторые — Австралия, выступавшая также от лица Канады и Турции, — выразили разочарование в председательствовании Сирии. Однако, кроме США, зал заседаний не покинула больше ни одна делегация.