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Нетаньяху поблагодарил Трампа за выход из Совета по правам человека

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Фото: REUTERS/Jim Hollander
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Израильское правительство приветствовало решение Соединенных Штатов о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ). Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Вместо того, чтобы заниматься режимами, которые систематически нарушают права человека, Совет ООН навязчиво фокусируется на Израиле, единственной подлинной демократии на Ближнем Востоке», – написал израильский премьер в Twitter.

Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу, госсекретарю Майку Помпео и американскому постпреду при ООН Никки Хейли за «мужественное решение действовать против лицемерия и лжи». 

19 июня американские власти объявили о выходе из СПЧ. Ранее Вашингтон неоднократно критиковал организацию за предвзятое отношение к палестино-израильскому конфликту. СПЧ осуждал администрацию нынешнего американского лидера Дональда Трампа за жесткую иммиграционную политику. На решение США отреагировали в постпредстве России при ООН. Российские дипломаты отметили желание Соединенных Штатов использовать СПЧ исключительно для продвижения собственных интересов

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