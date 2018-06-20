США вышли из Совета ООН по правам человека

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ).

«США официально выходят из СПЧ ООН», — сказала журналистам постпред США при всемирной организации Никки Хейли.

Вашингтон ранее неоднократно критиковал СПЧ ООН за предвзятое отношение к Израилю. Совет, в свою очередь, осуждал администрацию Трампа за жесткую иммиграционную политику.

В конце мая Хейли обвинила Совбез ООН в двойных стандартах за отказ поддержать проект заявления с осуждением ракетного обстрела Израиля палестинскими боевиками.