Эрдоган вновь призвал преобразовать Совбез ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь призвал к реформированию Совета Безопасности ООН, назвав систему ее формирования несправедливой. Об этом он заявил во время выступления на предвыборном митинге в Стамбуле, сообщает турецкое информагентство Anadolu.

«Судьба мирового сообщества не может находиться в руках пяти постоянных членов Совбеза», — сказал он, добавив, что все государства мира должны иметь возможность участвовать в работе структуры.

Эрдоган обратил внимание, что проблемы в деятельности ООН не позволяют всемирной организации противостоять насущным проблемам, в том числе палестино-израильскому конфликту, отмечает RT.

На Совбез ООН возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Структура уполномочена «расследовать любой спор или любую ситуацию, которая может привести к международным трениям».

Постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, США, Великобритания, Китай и Франция, которые обладают правом вето. Помимо них, есть и 10 непостоянных участников, избираемых на двухлетний срок по пять ежегодно.

Ранее в апреле сам генсек ООН Антониу Гутерриш признал структурные проблемы Совбеза. По его словам, орган больше не отражает баланса сил в мире и не соответствует современным реалиям.