Прямой эфир

В ООН избрали пять новых непостоянных членов Совета Безопасности

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральная ассамблея ООН избрала пять новых непостоянных членов в Совет Безопасности на ближайшие два года. Ими стали: Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия и Южно-Африканская Республика (ЮАР). Голосование состоялось 8 июня.

Совбез ждет перемен
Москва выступает за реформу СБ ООН в пользу развивающихся стран

На места в Совете, которые освободятся с 1 января 2019 года, претендовали шесть стран. Спор за попадание в Совбез шел только между Индонезией и Мальдивскими островами. Выбранные государства заменят Эфиопию, Казахстан, Боливию, Швецию и Нидерланды.

Кроме того, в качестве непостоянных членов свою работу в следующем году продолжат Кот д'Ивуар, Кувейт, Перу, Польша, Экваториальная Гвинея, сообщает «РИА Новости».

Осенью 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о необходимости реформировать ООН и оптимизировать расходы организации. Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш поддержал тогда предложение американского лидера, но более 60 стран не подписали соответствующую декларацию. Позднее Гутерриш признал структурные проблемы Совета Безопасности.

Постоянными членами Совета Безопасности ООН являются Россия, США, Великобритания, Китай и Франция, которые обладают правом вето. Оно считается наложенным, если кто-то из представителей этих стран голосует в Совбезе против резолюции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Матвиенко высказалась за реформирование ООН
Председательство в Совбезе ООН перешло к России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017