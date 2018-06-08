В ООН избрали пять новых непостоянных членов Совета Безопасности

Генеральная ассамблея ООН избрала пять новых непостоянных членов в Совет Безопасности на ближайшие два года. Ими стали: Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия и Южно-Африканская Республика (ЮАР). Голосование состоялось 8 июня.

На места в Совете, которые освободятся с 1 января 2019 года, претендовали шесть стран. Спор за попадание в Совбез шел только между Индонезией и Мальдивскими островами. Выбранные государства заменят Эфиопию, Казахстан, Боливию, Швецию и Нидерланды.

Кроме того, в качестве непостоянных членов свою работу в следующем году продолжат Кот д'Ивуар, Кувейт, Перу, Польша, Экваториальная Гвинея, сообщает «РИА Новости».

Осенью 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о необходимости реформировать ООН и оптимизировать расходы организации. Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш поддержал тогда предложение американского лидера, но более 60 стран не подписали соответствующую декларацию. Позднее Гутерриш признал структурные проблемы Совета Безопасности.

Постоянными членами Совета Безопасности ООН являются Россия, США, Великобритания, Китай и Франция, которые обладают правом вето. Оно считается наложенным, если кто-то из представителей этих стран голосует в Совбезе против резолюции.