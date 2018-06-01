Председательство в Совбезе ООН перешло к России

С 1 июня Россия на месяц становится председателем Совета Безопасности ООН.

В последний раз РФ председательствовала более полутора лет назад.

Первое заседание Совбеза под руководством России, которая является одним из пяти постоянных членов ООН, состоится в Нью-Йорке в пятницу. На нем планируется утверждение программы работы данной структуры ООН на ближайший месяц.

По словам постпреда РФ при организации Василия Небензи, в центре внимания СБ в июне станет ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«У нас главное мероприятие — это заседание Совета Безопасности по теме «Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке». Мы хотим провести широкий, комплексный разговор об этом, потому что это сейчас самая горячая точка планеты, где происходят и зреют многие конфликты», –– цитирует дипломата ТАСС.

Небензя подчеркнул, что подход к обозначенным проблемам должен быть всеобъемлющим и данные вопросы во время председательства РФ будут обсуждаться чаще.