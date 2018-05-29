Китай предложил странам ООН использовать свою космическую станцию

Китай предложил всем странам, входящим в ООН, пользоваться своей космической станцией, сообщает во вторник, 29 мая, агентство «Синьхуа».

«Космическая станция Китая принадлежит не только Китаю, но и всем странам мира», — цитирует сообщение телеканал «360».

Станция должна быть запущена на орбиту в 2019 году. Ожидается, что она окончательно войдет в строй в 2022 году.

Таким образом КНР поможет развивающимся государствам в освоении космоса.

18 мая стало известно, что Соединенные Штаты Америки планируют заказать в России изготовление космического корабля «Союз» для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию в 2020 году.

Это вызвано задержкой в изготовлении американцами собственных коммерческих космических кораблей. Контракт планируется заключить между корпорацией Boeing и РКК «Энергия».