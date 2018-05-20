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Россия может вернуться к использованию ракет «Сатана» для космических запусков

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Россия снова может начать использовать межконтинентальные баллистические ракеты «Воевода» РС-20В (по классификации НАТО — «Сатана») для запуска космических аппаратов.

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Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли, ракеты «Воевода» планируется модернизировать под космические старты.

«Рассматривается вопрос об использовании снимаемых с боевого дежурства ракет РС-20В по конверсионной программе пусков», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в Минобороны сообщили, что баллистические ракеты «Воевода» заменят на МБР «Сармат».

Ракетный комплекс «Воевода» с тяжелой ракетой РС-20В был поставлен на боевое дежурство в конце 1980-х годов. До недавнего времени в эксплуатации находилась ракета-носитель «Днепр», созданная совместно с Украиной на базе МБР РС-20Б.
С 1999 по 2015 год было совершено 22 пуска данных ракет. Позже программу приостановили.

«Речь идет о модернизации под космические старты именно версии РС-20В, а не РС-20Б, которые ранее использовались по проекту «Днепр». При этом для проекта не предполагается привлекать украинскую сторону, которая отвечает за систему управления ракет», –– отмечает агентство.

Источник в ракетно-космической отрасли подчеркнул, что целесообразности в адаптации РС-20Б под космические пуски нет, так как их осталось всего 11 единиц.

17 мая стало известно, что РФ также рассматривает вариант применения межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» для запусков спутников.

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