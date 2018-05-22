«Роскосмос» раскритиковали за позднее создание системы-конкурента SpaceX

Помощник президента России Андрей Белоусов раскритиковал «Роскосмос» за то, что тот поздно создает систему спутникового доступа в интернет — конкурента SpaceX.

«Наконец-то у нас кто-то занимается «Эфиром» — создание низкоорбитальной группировки, некий аналог того, что делает [Илон] Маск. Могу только сказать, что поздно, к сожалению», — сказал он, выступая на конференции «Роскосмоса».

По словам Белоусова, проект, который реализуют к 2025 году, может рассчитывать на «копеечную долю в рынке», передает «РИА Новости».

«Те цифры, которые вы привели, они впечатляют на фоне нуля, но на фоне того рынка, который будет к 2022–2025 году, это очень мало», — добавил помощник президента.

Ранее в мае стало известно, что «Роскосмос» намерен представить проект системы покрытия Земли высокоскоростным доступом в интернет. В госкорпорации отметили, что в России может быть создан конкурент OneWeb Satellites и Starlink, принадлежащий SpaceX.

Проект спутниковой системы «Роскосмоса» по предоставлению доступа в интернет из любой точки мира получит название «Эфир». Для полного охвата спутниковым интернетом территории России требуется более 70 космических аппаратов, для всей Земли — около 300. Первый этап опытно-конструкторских работ по проекту должен завершиться к концу 2020 года.