«Роскосмос» разработает приложение для снимков из космоса
Госкорпорация «Роскосмос» намерена разработать приложение для смартфонов, с помощью которого любой желающий сможет получить доступ к базе космических снимков или заказать новую съемку с российских аппаратов на орбите.
Специальная программа сообщит пользователю дату и время, когда будет сделана фотография. Ее разрешение составит примерно 1 м на пиксель.
Таким образом, каждый сможет сделать «космическое селфи» или, например, снимок своего дачного участка с орбиты. Оплатить услугу можно будет с помощью смартфона.
«Роскосмос» планирует представить данное приложение до конца 2020 года.
Подробнее — в материале «Известий»: Снимки из космоса загрузят на смартфоны