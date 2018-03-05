Снимки из космоса загрузят на смартфоны

Пользователи смартфонов во всем мире смогут заказать собственное фото, сделанное с орбиты. Специальное мобильное приложение позволит любому желающему получить доступ к архиву спутниковых снимков «Роскосмоса» или заказать съемку определенного участка местности. Оплатить услугу можно будет с помощью смартфона. Приложение планируется представить до конца 2020 года. По мнению экспертов, предложив такой сервис физлицам и частному бизнесу, госкорпорация стремится сформировать в России новый рынок космических услуг.

Одно из приоритетных направлений стратегии «Роскосмоса» до 2030 года — развитие дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и новых бизнесов на его основе. В частности, госкорпорация намерена разработать специализированное приложение для мобильных устройств. С помощью смартфона или планшета любой пользователь получит доступ к базе космических снимков. Если архивные фото его не устроят, человек сможет заказать новую съемку с российских космических аппаратов (КА). Проанализировав трассы полета отечественных КА, программа сообщит пользователю дату и время проведения съемки. Таким образом, у каждого появится возможность сделать «космическое селфи» или, например, фотографию своего дачного участка с орбиты. Разрешение такого изображения будет ограничено возможностями российских гражданских спутников-картографов — около 1 м на пиксель.

— В рамках действующей Федеральной космической программы мы планируем создать мобильное приложение с доступом к геопорталу «Роскосмоса», фонду данных дистанционного зондирования Земли, информации, полученной в ходе проекта «Цифровая Земля», — рассказал «Известиям» замдиректора департамента навигационных космических систем ГК «Роскосмос» Валерий Заичко.

Для государственных потребителей доступ ко всем возможностям сервиса будет бесплатным. Физлица и коммерческие структуры смогут заказывать новые снимки на платной основе.

— Стоимость будет зависеть от размера заказываемого участка и времени предоставления данных, а также от возможного перечня дополнительных услуг, — сообщил Валерий Заичко. — В приложение будет встроена функция оплаты. После получения денег в течение определенного времени в зависимости от погоды состоится съемка выбранного района. Затем космический снимок направят покупателю в личный кабинет.

Согласно госпрограмме «Цифровая экономика России», подобные сервисы планируется представить до декабря 2020 года.

Первый заместитель гендиректора компании «Совзонд» (занимается геоинформационными системами и аэрокосмическим мониторингом) Михаил Болсуновский рассказал «Известиям», что сегодня физлицо может получить у операторов ДЗЗ новый снимок интересующей местности за $11. Архивное фото обойдется в $6.

Директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников считает создание подобного приложения правильным решением.

— Сервис может быть востребован в сельском хозяйстве. Например, это позволит предоставлять фермерам данные об индексе вегетации (характеристиках растительного покрова. — «Известия»), находить незаконные постройки и свалки или контролировать заросли борщевика, — рассказал «Известиям» Андрей Колесников. — Внедрение космических технологий полезно для экономики. Это должно быть реализовано в уважающих себя государствах. Сейчас на рынке ДЗЗ в основном представлены американские фото. Важно, что «Роскосмос» намеревается работать не с крупным бизнесом и госорганизациями, а выйти непосредственно на конечных потребителей, сформировать в России новый рынок.

Мировой рынок геоинформационных сервисов на основе космической съемки растет лавинообразно. По прогнозам экспертов, суммарный объем услуг на базе дистанционного зондирования Земли к 2020 году составит около $2,6 млрд, а к 2025 году он достигнет $19,3 млрд. В качестве примеров таких проектов можно привести картографические сервисы «Яндекса» и Google или реализованную американской компанией Planet ежесуточную съемку любой точки мира.