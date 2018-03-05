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Снимки из космоса загрузят на смартфоны

Специальное приложение позволит заказывать спутниковую съемку всем желающим
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Фото: roscosmos.ru
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Пользователи смартфонов во всем мире смогут заказать собственное фото, сделанное с орбиты. Специальное мобильное приложение позволит любому желающему получить доступ к архиву спутниковых снимков «Роскосмоса» или заказать съемку определенного участка местности. Оплатить услугу можно будет с помощью смартфона. Приложение планируется представить до конца 2020 года. По мнению экспертов, предложив такой сервис физлицам и частному бизнесу, госкорпорация стремится сформировать в России новый рынок космических услуг.

Одно из приоритетных направлений стратегии «Роскосмоса» до 2030 года — развитие дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и новых бизнесов на его основе. В частности, госкорпорация намерена разработать специализированное приложение для мобильных устройств. С помощью смартфона или планшета любой пользователь получит доступ к базе космических снимков. Если архивные фото его не устроят, человек сможет заказать новую съемку с российских космических аппаратов (КА). Проанализировав трассы полета отечественных КА, программа сообщит пользователю дату и время проведения съемки. Таким образом, у каждого появится возможность сделать «космическое селфи» или, например, фотографию своего дачного участка с орбиты. Разрешение такого изображения будет ограничено возможностями российских гражданских спутников-картографов — около 1 м на пиксель. 

— В рамках действующей Федеральной космической программы мы планируем создать мобильное приложение с доступом к геопорталу «Роскосмоса», фонду данных дистанционного зондирования Земли, информации, полученной в ходе проекта «Цифровая Земля», — рассказал «Известиям» замдиректора департамента навигационных космических систем ГК «Роскосмос» Валерий Заичко.

Для государственных потребителей доступ ко всем возможностям сервиса будет бесплатным. Физлица и коммерческие структуры смогут заказывать новые снимки на платной основе.

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— Стоимость будет зависеть от размера заказываемого участка и времени предоставления данных, а также от возможного перечня дополнительных услуг, — сообщил Валерий Заичко. — В приложение будет встроена функция оплаты. После получения денег в течение определенного времени в зависимости от погоды состоится съемка выбранного района. Затем космический снимок направят покупателю в личный кабинет.

Согласно госпрограмме «Цифровая экономика России», подобные сервисы планируется представить до декабря 2020 года.

Первый заместитель гендиректора компании «Совзонд» (занимается геоинформационными системами и аэрокосмическим мониторингом) Михаил Болсуновский рассказал «Известиям», что сегодня физлицо может получить у операторов ДЗЗ новый снимок интересующей местности за $11. Архивное фото обойдется в $6.

Директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников считает создание подобного приложения правильным решением.

— Сервис может быть востребован в сельском хозяйстве. Например, это позволит предоставлять фермерам данные об индексе вегетации (характеристиках растительного покрова. — «Известия»), находить незаконные постройки и свалки или контролировать заросли борщевика, — рассказал «Известиям» Андрей Колесников. — Внедрение космических технологий полезно для экономики. Это должно быть реализовано в уважающих себя государствах. Сейчас на рынке ДЗЗ в основном представлены американские фото. Важно, что «Роскосмос» намеревается работать не с крупным бизнесом и госорганизациями, а выйти непосредственно на конечных потребителей, сформировать в России новый рынок.

Мировой рынок геоинформационных сервисов на основе космической съемки растет лавинообразно. По прогнозам экспертов, суммарный объем услуг на базе дистанционного зондирования Земли к 2020 году составит около $2,6 млрд, а к 2025 году он достигнет $19,3 млрд. В качестве примеров таких проектов можно привести картографические сервисы «Яндекса» и Google или реализованную американской компанией Planet ежесуточную съемку любой точки мира.

Справка «Известий»

В 2010 году для популяризации материалов космической съемки с отечественных спутников «Роскосмос» открыл специализированный сайт. Геопортал предоставляет возможность поиска снимков из архива данных ДЗЗ. Также доступен заказ оперативной космической съемки любого участка местности. Сайт рассчитан на оказание услуг прежде всего федеральным и региональным органам власти, а также подведомственным им организациям.

 

 

 

В 2017 году госкорпорация приступила к созданию проекта «Цифровая Земля». По сути, речь идет об электронном глобусе. В итоге планируется создать открытый банк данных изображений всей земной поверхности. Разрешение таких снимков составит 1 м на пиксель. Этот проект, как планируют в компании «Российские космические системы» (входит в состав «Роскосмоса»), сможет составить конкуренцию платной версии специализированного приложения Google Earth Pro.

 
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