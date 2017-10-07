Зонд NASA получил первые инфракрасные снимки спутника Марса Фобоса

Впервые были получены снимки марсианской луны Фобоса в инфракрасном диапазоне.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на космические агентства NASA, чей аппарат Mars Odyssey получил эти фотографии.

«Наблюдения за ними помогли нам обнаружить, что поверхность Фобоса прогревается очень быстро под действием лучей», — цитирует телеканал «360» ученую из миссии Mars Odyssey Викторию Гэмильтон.

По мнению ученых, эти снимки помогут понять, когда Фобос распадется на части. Это событие ожидается примерно через 20–40 млн лет, и тогда будет образовано кольцо пыли.

Ранее портал iz.ru сообщал, что специалистами NASA найден уникальный астероид.