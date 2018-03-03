Россия и Китай собрались вместе осваивать Луну и дальний космос

«Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству при исследованиях Луны и дальнего космоса.

«Стороны выразили готовность рассмотреть возможность взаимодействия», — так сформулировано в сообщении «Роскосмоса».

Речь идет о сотрудничестве при осуществлении миссии российского аппарата «Луна-Ресурс-1» в 2022 году и миссии посещения планеты китайским аппаратом в 2023 году.

Партнеры договорились также создать совместный российско-китайский Центр данных по лунным проектам и дальнему космосу. К работе новой организации по инициативе сторон могут привлекаться научные и промышленные организации двух стран, сообщает «РИА Новости».

Напомним, в ноябре 2017 года Россия и Китай подписали программу сотрудничества в космосе на 2018–2022 годы.

Как писал портал iz.ru, в 2018 году Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники планирует провести 14 запусков ракеты-носителя «Чанчжэн-3». К лету частная китайская компания Lingtai Kongjian пообещала запустить первую в стране коммерческую ракету.