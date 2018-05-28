США аннулировали годовую визу ООН сенатора Косачева

США аннулировали годовую визу ООН главе международного комитета Совета Федерации Константину Косачеву. Об этом рассказал сам сенатор. По словам Косачева, это произошло после попадания в апреле его фамилии в санкционный список, передает «РИА Новости».

Аннулирование визы парламентария властями Соединенных Штатов сорвало его поездку для участия в состоявшемся в мае заседании Генассамблеи ООН. Косачев подчеркнул, что дополнительное обращение по этому поводу к американским властям оказалось безрезультатным.

США внесли Константина Косачева в черный список 6 апреля, напоминает НСН.

Ранее Константин Косачев заявил, что истинными целями властей США на Корейском полуострове являются обезоруживание КНДР и смена власти в этой стране.