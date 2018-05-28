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США аннулировали годовую визу ООН сенатора Косачева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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США аннулировали годовую визу ООН главе международного комитета Совета Федерации Константину Косачеву. Об этом рассказал сам сенатор. По словам Косачева, это произошло после попадания в апреле его фамилии в санкционный список, передает «РИА Новости».

Аннулирование визы парламентария властями Соединенных Штатов сорвало его поездку для участия в состоявшемся в мае заседании Генассамблеи ООН. Косачев подчеркнул, что дополнительное обращение по этому поводу к американским властям оказалось безрезультатным.

США внесли Константина Косачева в черный список 6 апреля, напоминает НСН.

Ранее Константин Косачев заявил, что истинными целями властей США на Корейском полуострове являются обезоруживание КНДР и смена власти в этой стране. 

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