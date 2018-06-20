В США назвали условия для возвращения в Совет по правам человека

Соединенные Штаты вернутся в Совет ООН по правам человека (СПЧ) после того, как будет проведена реформа организации. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

По словам постпреда, США и дальше будут заниматься вопросами прав человека, несмотря на выход из Совета.

«Мы продолжим активно выступать за реформу Совета по правам человека. Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться», — подчеркнула Хейли.

19 июня Соединенные Штаты объявили о выходе из СПЧ. Ранее Вашингтон неоднократно критиковал организацию за предвзятое отношение к Израилю и палестино-израильскому конфликту. СПЧ осуждал администрацию нынешнего американского лидера Дональда Трампа за жесткую иммиграционную политику.

Совет по правам человека был создан в 2006 году в качестве международного правозащитного органа в системе ООН. В него входят 47 государств, представители которых избираются каждые три года по территориальному признаку.