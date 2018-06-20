Помпео заявил о расхождении национальных интересов США с СПЧ ООН

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Совет по правам человека ООН (СПЧ) подрывает национальные интересы Соединенных Штатов и их союзников.

Вашингтон ранее неоднократно критиковал СПЧ ООН за предвзятое отношение к Израилю. Совет, в свою очередь, осуждал администрацию Трампа за жесткую иммиграционную политику.

Решение США о выходе из состава СПЧ прокомментировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он поблагодарил президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео и постпреда при ООН Никки Хейли за их мужественное решение и поддержку, пишет RT.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал выход США из СПЧ, отметив, что хотел бы, чтобы Соединенные Штаты остались в Совете.

19 июня постпред США при всемирной организации Никки Хейли объявила о выходе страны из Совета ООН по правам человека.

В конце мая Хейли обвинила Совбез ООН в двойных стандартах за отказ поддержать проект заявления с осуждением ракетного обстрела Израиля палестинскими боевиками.