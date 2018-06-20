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США официально уведомили ООН о выходе из СПЧ

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Фото: REUTERS/Toya Sarno Jordan
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Соединенные Штаты уведомили ООН о выходе из Совета по правам человека (СПЧ). Письмо передано американским постпредством в Нью-Йорке и адресовано генеральному секретарю Всемирной организации Антониу Гутерришу.

В документе указано, что Вашингтон не намерен дожидаться окончания своих полномочий в совете, которые истекают 31 декабря 2019 года. Кроме того, США прекращают свое участие в очередной сессии СПЧ, открывшейся 18 июня, сообщает «РИА Новости».

19 июня госсекретарь США Майк Помпео и постоянный представитель страны при Всемирной организации Никки Хейли объявили о выходе страны из СПЧ ООН. Последняя обвинила организацию в лицемерии и заявила, что Соединенные Штаты не могут быть частью формата, который «превращает права человека в насмешку».

Кроме того, по мнению Вашингтона, ООН занимает предвзятую антиизраильскую позицию, что выражается в резолюциях, которые осуждают действия Израиля в секторе Газа. По словам Хейли, Соединенные Штаты вернутся в организацию только после проведения реформ.

Москва с недоумением отреагировала на озвученные Вашингтоном причины выхода из состава СПЧ и посчитала подобные заявления лицемерными.

Постпред России при отделении Всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов подчеркнул, что ни одно государство в мире не свободно от нарушений прав человека, а в Соединенных Штатах подобные инциденты носят массовый и систематический характер. В российском постпредстве при ООН в Нью-Йорке и вовсе считают, что американские власти планировали использовать совет для продвижения собственных интересов.

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