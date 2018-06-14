Генассамблея ООН приняла осуждающую Израиль резолюцию в поддержку Палестины

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов осудила Израиль за применение силы против участников массовых выступлений на границе сектора Газа и готова взять под защиту палестинцев. Резолюция была принята в среду, 13 июня.

За документ проголосовали 120 государств, против — 8, еще 45 стран воздержались при голосовании, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на Генассамблее право вето не действует и США не смогли воспрепятствовать этому решению.

Таким образом ГА ООН удовлетворила просьбу от арабских стран провести экстренную специальную сессию по Палестине для рассмотрения резолюции, которую США заблокировали в конце мая в Совете Безопасности.

С 14 мая в секторе Газа проходят волнения на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. При этом Палестина претендует на восточную часть города.

Число жертв среди палестинцев, принимающих участие в массовых беспорядках на границе Израиля и сектора Газа, достигло 114 человек. Всего с 30 марта в результате столкновений были ранены или получили отравление газом более 13 тыс. арабов, более 300 из них находятся в тяжелом состоянии.