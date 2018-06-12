В России отреагировали на иск Киева в суд ООН

В России прокомментировали подачу Киевом в Международный суд ООН меморандума с обвинениями в «финансировании терроризма» Москвой и «расовой дискриминации».

В данном иске Украина потребовала от России финансовой компенсации за «ущерб, нанесенный украинскому народу».

Так, по словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, действия Киева –– мелкие пакости и Россия даже не должна обращать на них внимания.

«Меморандумы — они то есть, то их нет, а Россия была, есть и будет всегда. Между нами огромная разница: украинской политики хватает лишь на мелкие пакости, а мы можем позволить себе не обращать на это внимания. Россия, в отличие от Украины, самостоятельный игрок в ООН», — цитирует его «РИА Новости».

В то же время сенатор от Крыма Сергей Цеков выразил уверенность, что иски Украины не имеют перспектив.

«Украинские власти хотят нанести урон России и получить деньги, но ни первое, ни второе у них не получится. В итоге у киевских исков против РФ нет никаких перспектив», –– сказал Цеков, отметив, что именно Киев несет вину в дискриминации граждан.

Сенатор напомнил о принятом недавно законе об образовании.

«Документ нарушает права нацменьшинств проходить обучение на родном языке. Этот закон нарушает и конституцию страны», — отметил Цеков.

Также он указал необоснованность обвинений от «страны, которая фактически поощряет проявления нацизма и фашизма на своей территории».

«Требование денег от России понятно, поскольку страна находится в плачевном экономическом состоянии и, если не получит очередной транш МВФ, может произойти дефолт», — добавил Цеков.

12 июня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев подал меморандум в суд ООН из-за якобы совершенных РФ противоправных действий.

Глава МИДа республики Павел Климкин назвал иск «подарком» ко Дню России.