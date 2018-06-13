Прямой эфир
Сюжет:

Небензя предложил Совбезу ООН задуматься о смягчении санкций против КНДР

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Безопасности ООН должен задуматься о смягчении международных санкций против КНДР, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

«Я думаю, что вполне естественно, что нам нужно думать о шагах в этом направлении», — цитирует его ТАСС.

Небензя считает, что таким образом нужно поддержать стремление Пхеньяна к денуклеаризации.

В декабре 2017 года СБ ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР, запретив поставлять нефтепродукты, технику и технологии в Северную Корею.

Поводом для ограничений стали продолжающиеся испытания ядерного оружия в КНДР.

12 июня в Сингапуре прошел американо-северокорейский саммит, на котором стороны обсудили полное ядерное разоружением КНДР, стабилизацию ситуации на Корейском полуострове и налаживание отношений двух стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США задумали разоружить КНДР до конца президентского срока Трампа
Трамп больше не видит ядерной угрозы со стороны КНДР

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017