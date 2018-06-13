Небензя предложил Совбезу ООН задуматься о смягчении санкций против КНДР

Совет Безопасности ООН должен задуматься о смягчении международных санкций против КНДР, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

«Я думаю, что вполне естественно, что нам нужно думать о шагах в этом направлении», — цитирует его ТАСС.

Небензя считает, что таким образом нужно поддержать стремление Пхеньяна к денуклеаризации.

В декабре 2017 года СБ ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР, запретив поставлять нефтепродукты, технику и технологии в Северную Корею.

Поводом для ограничений стали продолжающиеся испытания ядерного оружия в КНДР.

12 июня в Сингапуре прошел американо-северокорейский саммит, на котором стороны обсудили полное ядерное разоружением КНДР, стабилизацию ситуации на Корейском полуострове и налаживание отношений двух стран.