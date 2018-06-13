В США задумали разоружить КНДР до конца президентского срока Трампа

Соединенные Штаты надеются достичь «серьезного разоружения» Северной Кореи в ближайшие 2,5 года, заявил госсекретарь США Майк Помпео 13 июня в ходе визита в Сеул.

Другими словами, это должно произойти до конца президентского срока Дональда Трампа, который истекает 20 января 2021 года.

«Да, вероятнее всего. Абсолюто... вы использовали термин «серьезное разоружение»? Мы надеемся, что сможем достичь его за 2,5 года», — приводит слова Помпео Reuters.

Историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и Трампа прошла 12 июня в Сингапуре. По итогам саммита был подписан совместный документ.

Вашингтон гарантировал безопасность КНДР, а Пхеньян взял обязательства по ядерному разоружению Корейского полуострова.

Позднее президент США написал в своем Twitter, что Северная Корея больше не представляет ядерной угрозы.