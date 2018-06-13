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В США задумали разоружить КНДР до конца президентского срока Трампа

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Соединенные Штаты надеются достичь «серьезного разоружения» Северной Кореи в ближайшие 2,5 года, заявил госсекретарь США Майк Помпео 13 июня в ходе визита в Сеул.

Другими словами, это должно произойти до конца президентского срока Дональда Трампа, который истекает 20 января 2021 года.

Операция Ын
В Сингапуре прошла встреча лидеров США и КНДР

«Да, вероятнее всего. Абсолюто... вы использовали термин «серьезное разоружение»? Мы надеемся, что сможем достичь его за 2,5 года», — приводит слова Помпео Reuters.

Историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и Трампа прошла 12 июня в Сингапуре. По итогам саммита был подписан совместный документ.

Вашингтон гарантировал безопасность КНДР, а Пхеньян взял обязательства по ядерному разоружению Корейского полуострова.

Позднее президент США написал в своем Twitter, что Северная Корея больше не представляет ядерной угрозы.

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