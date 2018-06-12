Трамп и Ким Чен Ын заявили о новых отношениях США и КНДР

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам двусторонних переговоров в Сингапуре.

Церемония состоялась в отеле «Капелла» на острове Сентоса, который отделен от остальной части Сингапура мостом. Перед ее началом сотрудник окружения Ким Чен Ына протер в белых перчатках ручку, которая предназначена для лидера КНДР, пишет «РИА Новости».

После подписания Трамп назвал документ «важным и всеобъемлющим». Он также заявил, что отношения двух стран теперь будут кардинально отличаться от того, что было до сих пор. Кроме того, по словам американского лидера, он готов пригласить Ким Чен Ына в Белый дом.

Глава КНДР при этом отметил, что США и Северная Корея «решили забыть о прошлых разногласиях».

«Мир увидит большие перемены по итогам исторического саммита», — сказал он.

Стороны также поблагодарили друг друга за проведение успешных переговоров.

Ранее 12 июня Трамп и Ким Чен Ын провели встречу тет-а-тет в присутствии переводчиков, позже к ним присоединились помощники, среди которых госсекретарь США Майк Помпео и зампредседателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль. После этого они вместе пообедали и совершили прогулку.

В ходе встречи Трамп заявил, что с начала переговоров был достигнут «огромный прогресс». Ким Чен Ын при этом отметил, что саммит между США и Северной Кореей многими наверняка воспринимается как научная фантастика.