Прямой эфир
Сюжет:

Трамп выразил надежду на хорошие отношения с Ким Чен Ыном

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре заявил, что у них сложатся отличные отношения, сообщает «РИА Новости».

«Это честь для меня. У нас будут отличные отношения, у меня нет никаких сомнений», — цитирует Трампа агентство.

Обе стороны планируют обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове и заключение мирного договора между США и КНДР, которые находятся в состоянии войны с конфликта на корейском полуострове в 1950–1953 годах, когда Вашингтон принял сторону Сеула.

Переговоры лидера КНДР и президента США проходят 12 июня на острове Сентоса в Сингапуре. 

9 июня Трамп заявил, что он очень быстро поймет, произойдет ли что-то хорошее при встрече с Ким Чен Ыном, и если этого не произойдет, он не станет тратить свое время на переговоры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп назвал продуктивными встречи делегаций США и КНДР в Сингапуре
В Сингапуре началась встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017