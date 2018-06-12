Трамп выразил надежду на хорошие отношения с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре заявил, что у них сложатся отличные отношения, сообщает «РИА Новости».

«Это честь для меня. У нас будут отличные отношения, у меня нет никаких сомнений», — цитирует Трампа агентство.

Обе стороны планируют обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове и заключение мирного договора между США и КНДР, которые находятся в состоянии войны с конфликта на корейском полуострове в 1950–1953 годах, когда Вашингтон принял сторону Сеула.

Переговоры лидера КНДР и президента США проходят 12 июня на острове Сентоса в Сингапуре.

9 июня Трамп заявил, что он очень быстро поймет, произойдет ли что-то хорошее при встрече с Ким Чен Ыном, и если этого не произойдет, он не станет тратить свое время на переговоры.