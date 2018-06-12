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Трамп назвал продуктивными встречи делегаций США и КНДР в Сингапуре

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп назвал консультации в Сингапуре между делегациями США и КНДР продуктивными. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

«Встречи между представителями [США и КНДР] проходят хорошо и расторопно, но в конечном итоге это не столь важно. Мы скоро узнаем, будет ли заключена реальная сделка!» — написал американский лидер.

9 июня Трамп сообщил, что ему понадобится лишь минута, чтобы определить серьезность намерений Ким Чен Ына в ходе предстоящей встречи.

Переговоры лидера КНДР и президента США назначены на 12 июня на острове Сентоса в Сингапуре. В ходе подготовки встречи Трамп обвинил северокорейские власти в «открытой враждебности» и отказался от участия в саммите. 1 июня он заявил, что переговоры все-таки состоятся.

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