Трамп вернется из Сингапура раньше срока из-за Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын вылетит из Сингапура через семь часов после начала саммита, в результате президент США Дональд Трамп также заявил о том, что покинет город-государство раньше срока, сообщает Bloomberg.

При этом источники агентства утверждали, что Трамп был готов задержаться, если в переговорах с Ким Чен Ыном будет существенный прогресс, сообщает ТАСС.

Начало переговоров Трампа с Ким Чен Ыном запланировано 12 июня на 9 утра по местному времени (4:00 мск), и после 45 минут беседы с глазу на глаз начнется встреча в расширенном составе, на которой будут присутствовать от американской стороны госсекретарь Майкл Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Одной из главных тем встречи станет ядерное разоружение КНДР.

В конце апреля власти Северной Кореи заявили об отказе от ядерного оружия, если в их адрес не будет угроз и провокаций. Также КНДР решила прекратить ракетные испытания и тесты на полигоне Пхунгери. Полигон был полностью демонтирован 24 мая.

7 июня адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что Ким Чен Ын якобы уговаривал американского главу о проведении встречи «на коленях».