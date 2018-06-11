Трамп встретился с премьер-министром Сингапура

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 11 июня, встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном в его резиденции. Общение политики продолжили за обедом.

Детали их встречи не приводятся, передает «РИА Новости»

В международном пресс-центре шла трансляция из резиденции главы правительства Сингапура. После завершения встречи политики воздержались от общения с прессой, они лишь позволили фотографам сделать несколько снимков и обменялись рукопожатием.

По итогам встречи министерство иностранных дел Сингапура опубликовало заявление. В документе говорится, что лидеры обсудили взаимодействие в сферах экономики, безопасности и обороны.

«Премьер-министр Ли и президент Трамп провели плодотворную дискуссию по широкому ряду событий в регионе и мире», — приводит «Газета.ру» выдержку из документа.

Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлунь заранее поздравил Трампа с днем рождения, который американский лидер отметит 14 июня.

Трамп прибыл в Сингапур 10 июня для участия в переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном, саммит состоится 12 июня.