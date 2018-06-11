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Трамп и Ким Чен Ын начнут саммит в Сингапуре с переговоров наедине

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 12 июня начнется с их личного общения. Присутствовать на встрече разрешат только переводчикам, сообщили 11 июня в Белом доме. 

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Начало переговоров Трампа с Ким Чен Ыном запланировано на 9 утра по местному времени (4:00 мск), уточняет «РИА Новости». Далее пройдет встреча в расширенном составе, где в том числе будут присутствовать госсекретарь США Майк Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и советник по национальной безопасности Джон Болтон.

После этого Трампа и Ким Чен Ына будет ждать рабочий обед, где от американской стороны к ним присоединятся пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, посол США на Филиппинах Сун Ким и старший директор по Азии в совете национальной безопасности Мэтт Поттингер. 

Вернуться в США Трамп планирует вечером 12 июня.

11 июня стало известно, что специальный аттракцион, позволяющий увидеть территорию гостиницы Capella, где 12 июня пройдет саммит США и КНДР, открылся на сингапурском острове Сентоса.

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