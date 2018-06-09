Трампу понадобится минута для оценки намерений главы КНДР

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему понадобится лишь минута, чтобы определить серьезность намерений лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в ходе предстоящей встречи.

«Сколько времени мне понадобится, чтобы понять? Я пойму в первую же минуту... Я думаю, что я очень быстро пойму, произойдет ли что-то хорошее», — сказал американский президент на пресс-конференции. Его слова приводит «РИА Новости».

Трамп добавил, что «если этого не произойдет, я не буду тратить свое время [на переговоры]».

Переговоры лидера КНДР и президента США назначены на 10 июня на острове Сентоса в Сингапуре. В ходе подготовки встречи Трамп обвинил северокорейские власти в «открытой враждебности» и отказался от участия в саммите. 1 июня он заявил, что переговоры все-таки состоятся.