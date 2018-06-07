Трамп надеется на «светлое будущее» для КНДР после саммита в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп ожидает «светлого будущего» для Северной Кореи после саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьером Японии Синдзо Абэ.

«Надеюсь, что встреча станет началом нового светлого будущего для Северной Кореи», — приводит «РИА Новости» заявление американского лидера.

В свою очередь Абэ назвал предстоящий саммит США-КНДР «историческим» и выразил надежду на успех переговоров двух сторон. «Я глубоко уважаю исключительное лидерство президента Трампа — он принял данное решение, которого не смогли добиться прежние президенты [США]», — признал глава правительства Японии.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня в 9:00 по местному времени (4:00 мск). Американский лидер уже заявил, что хорошо подготовился к переговорам с северокорейским коллегой.