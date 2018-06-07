Прямой эфир

Трамп надеется на «светлое будущее» для КНДР после саммита в Сингапуре

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп ожидает «светлого будущего» для Северной Кореи после саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьером Японии Синдзо Абэ.

Ситуацию вокруг КНДР обсудят в Москве
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибудет с визитом в Россию 21 июня

«Надеюсь, что встреча станет началом нового светлого будущего для Северной Кореи», — приводит «РИА Новости» заявление американского лидера.

В свою очередь Абэ назвал предстоящий саммит США-КНДР «историческим» и выразил надежду на успех переговоров двух сторон. «Я глубоко уважаю исключительное лидерство президента Трампа — он принял данное решение, которого не смогли добиться прежние президенты [США]», — признал глава правительства Японии.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня в 9:00 по местному времени (4:00 мск). Американский лидер уже заявил, что хорошо подготовился к переговорам с северокорейским коллегой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп решил повременить со снятием санкций с КНДР
СМИ узнали о планах КНР направить истребители сопровождать борт Ким Чен Ына

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017