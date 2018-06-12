В Сингапуре началась встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын начали переговоры в Сингапуре. Об этом 12 июня сообщают местные СМИ.

Встреча началась с крепкого рукопожатия, американский и северокорейский лидеры улыбались. После приветствия главы двух стран удалились для переговоров тет-а-тет.

Как сообщает РИА «Новости», первый в истории американо-северокорейский саммит проходит в отеле «Капелла» на острове Сентоса, отделенном от остальной части Сингапура мостом.

Ожидается, что основное внимание на переговорах будет посвящено денуклеаризации Корейского полуострова.

КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950–1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном результата не принесли.

Накануне Дональд Трамп назвал продуктивными встречи делегаций США и КНДР в Сингапуре.