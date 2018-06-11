Американцы не верят в успех переговоров Трампа и Ким Чен Ына

Лишь 22% американцев считают, что президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите в Сингапуре 12 июня договорятся о денуклеаризации Корейского полуострова.

36% респондентов полагают, что на переговорах будет достигнут определенный прогресс в отношениях. 27% выразили убеждение, что саммит завершится провалом, передает ТАСС.

При этом 61% американцев высказались за установление нормальных отношений с КНДР только после лишения Пхеньяна ядерного оружия, говорится в опросе исследовательской службы Nielsen.

Ранее сообщалось, что популярность лидера КНДР Ким Чен Ына среди жителей Южной Кореи возросла в три раза, свидетельствуют данные опроса компании Gallup Korea.

Лидеры США и Северной Кореи уже прилетели в Сингапур. Встреча должна состояться 12 июня на острове Сентоса. Центральной темой переговоров станет денуклеаризация Корейского полуострова.