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Американцы не верят в успех переговоров Трампа и Ким Чен Ына

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Лишь 22% американцев считают, что президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите в Сингапуре 12 июня договорятся о денуклеаризации Корейского полуострова. 

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36% респондентов полагают, что на переговорах будет достигнут определенный прогресс в отношениях. 27% выразили убеждение, что саммит завершится провалом, передает ТАСС.

При этом 61% американцев высказались за установление нормальных отношений с КНДР только после лишения Пхеньяна ядерного оружия, говорится в опросе исследовательской службы Nielsen.

Ранее сообщалось, что популярность лидера КНДР Ким Чен Ына среди жителей Южной Кореи возросла в три раза, свидетельствуют данные опроса компании Gallup Korea.

Лидеры США и Северной Кореи уже прилетели в Сингапур. Встреча должна состояться 12 июня на острове Сентоса. Центральной темой переговоров станет денуклеаризация Корейского полуострова.

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