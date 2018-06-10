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СМИ узнали о планах запустить McDonald's в КНДР

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Фото: Depositphotos
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Президенту США Дональду Трампу понравилась идея запустить сеть фастфуда McDonald's в КНДР по мере урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова. Об этом стало известно порталу Axios от источников в вашингтонской администрации, которые участвовали в подготовке саммита США–КНДР.

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По словам собеседников издания, представители Трампа также рассматривают возможность пригласить в США северокорейских гимнастов и симфонический оркестр Пхеньяна с целью начать постепенное улучшение отношений.

Вместе с тем источники портала отметили, что всё будет зависеть от того, что Трамп получит взамен. Они уточнили, что «должна начаться денуклеаризация».

Историческая встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына должна состояться 12 июня в Сингапуре.  Политики встретятся в отеле «Капелла».

Тем временем Трамп и Ким Чен Ын  уже прибыли в город

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