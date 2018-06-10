Трамп прилетел в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп прилетел в Сингапур, где должна состояться его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Самолет с главой американского государства на борту приземлился на сингапурской авиабазе Пайя Лебар, уточняет «РИА Новости».

Трамп будет проживать в гостинице «Шангри-ла». Перед его приездом были приняты меры безопасности.

Историческая встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына должна состояться 12 июня. Переговоры пройдут в гостинице Capella.

Ранее в воскресенье, 10 июня, в Сингапур прибыл северокорейский лидер. Он провел переговоры с премьер-министром государства Ли Сянь Луном.