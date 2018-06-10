Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, трансляция встречи велась в соцсети Facebook.

Перед началом встречи стороны обменялись рукопожатиями и поприветствовали представителей делегаций.

Один из самолетов лидера КНДР прибыл в аэропорт Чанги утром 10 июня.

Впервые в истории саммит США–КНДР состоится на острове Сентоса в Сингапуре. В начале мероприятия президент США Дональд Трамп хочет провести короткую встречу один на один с Ким Чен Ыном.