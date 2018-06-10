Власти Сингапура рассказали о тратах на саммит США–КНДР

На организацию саммита между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном власти Сингапура потратили порядка 20 млн сингапурских долларов, что составляет около $14,9 млн. Об этом рассказал в воскресенье, 10 июня, в пресс-центре саммита премьер-министр города-государства Ли Сянь Лун, передает ТАСС.

Он отметил, что проведение встречи подобного уровня позволит укрепить позиции государства на международной арене.

«Тот факт, что нас избрали в качестве места проведения саммита, а мы не просили этого, говорит об отношениях Сингапура с этими странами и о наших позициях в международном сообществе», — сказал Ли Сянь Лун.

Премьер добавил, что его государство способно провести международный саммит высокого уровня.

Ранее в воскресенье стало известно, что первый самолет Ким Чен Ына прибыл в Сингапур: Ил-76 мог доставить в страну личные автомобили политика.

9 июня Трамп первым покинул саммит G7 и направился в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном, также сообщалось, что президент США намерен провести короткую встречу один на один с главой КНДР в начале саммита.

Переговоры лидера КНДР и президента США назначены на 12 июня.