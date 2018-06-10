Трамп намерен провести короткую встречу один на один с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп намерен провести короткую встречу один на один с главой КНДР Ким Чен Ыном в начале саммита 12 июня.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами американского лидера.

Президент США ранее первым покинул саммит «Большой семерки» в канадском Квебеке, откуда также отправился в Сингапур.

Глава Северной Кореи также вылетел на остров Сентоса, где должна состояться встреча. Отмечается, что Ким Чен Ын поднялся на борт самолета китайских авиалиний, используемый для перелетов высокопоставленных чиновников КНР.