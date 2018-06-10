Трюдо прокомментировал критическое высказывание Трампа о G7

Премьер Канады Джастин Трюдо отрицает, что назвал введенные США пошлины на импорт стали и алюминия оскорбительными после отъезда президента Дональда Трампа из Канады в Сингапур.

«Премьер-министр не сказал ничего, чего не было сказано ранее — ни публично, ни в личных беседах с президентом», — написал пресс-секретарь Трюдо Кэмерон Ахмад в Twitter, добавив, что лидеры стран придерживаются того, о чем договорились на саммите.

Трюдо ранее заявил, что по итогам саммита G7 участники согласовали коммюнике. Трамп в свою очередь написал в Twitter, что США не поддерживают документ из-за высказывания канадского премьера об оскорбительном характере пошлины, которую США ввели для ЕС и Канады.

Саммит «Большой семерки» проходил 8–9 июня в Квебеке. Президент США первым покинул саммит и отправился в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам Трампа, «желаемый результат» переговоров — ядерное разоружение Корейского полуострова.