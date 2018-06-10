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Трюдо сообщил о согласовании итогового коммюнике G7 

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что члены G7 согласовали итоговое коммюнике саммита. По его словам, одним из результатов встречи стала договоренность о создании механизма быстрого реагирования на деятельность враждебных государств. 

«Мы взяли на себя обязательство предпринимать конкретные действия для защиты наших демократических систем от иностранных угроз», — сказал Трюдо на пресс-конференции.

При этом лидеры G7 договорились о расширении антироссийских санкций при необходимости. Отмену санкций они увязали с выполнением Москвой минских договоренностей. 

Помимо этого, они потребовали от России перестать осуществлять «дестабилизирующую деятельность», «подрыв демократических систем» и «поддержку сирийского режима».

Президент США Дональд Трамп, перед тем как отправиться на встречу лидеров «Большой семерки», заявил журналистам о необходимости вернуть Россию в состав участников саммита.

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