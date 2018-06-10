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Австрия подтвердила желание провести встречу Путина и Трампа в Вене

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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Вице-канцлер и министр по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что страна Вена наилучшим образом подходит для проведения саммита президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

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При этом он подтвердил, что данный вопрос обсуждается с возможными участниками переговоров. «Не секрет, что мы как нейтральная страна выступаем за открытый диалог и посредничество», — приводит слова Штрахе ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что в ходе последнего телефонного разговора Путин и Трамп обсуждали Вену в качестве одного из городов проведения встречи.

Первая и пока единственная личная встреча Путина и Трампа состоялась в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Политики вели переговоры два часа. По словам Путина, их темой стали «и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы». 

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