Путин и Трамп обсуждали Вену в качестве возможного места встречи

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали Вену как возможное место встречи. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Зачастую рассматриваются разные города, которые могут подойти для встречи двух президентов. Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом», — сказал он журналистам в субботу, 9 июня.

Песков при этом отметил, что конкретных договоренностей по поводу встречи по-прежнему нет.

Первая и пока единственная личная встреча Путина и Трампа состоялась в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Политики вели переговоры два часа. По словам Путина, их темой стали «и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы».

Как ранее писали СМИ, сейчас РФ и США ведут обсуждение второй встречи, однако конкретных договоренностей нет.