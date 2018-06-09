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Путин заявил о готовности России к нормализации отношений с США

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Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к углублению и нормализации отношений с Вашингтоном. Об этом он рассказал в интервью программе «Вести в субботу».

Впереди Трампа
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Российский лидер подчеркнул, что инструменты для этого могут быть разные, в том числе и личные встречи. Он напомнил, что одним из предвыборных обещаний его американского коллеги Дональда Трампа было улучшение двусторонних отношений с РФ.

«Одно из обещаний — улучшить российско-американские отношения. Надеюсь, что и это тоже состоится. Во всяком случае, мы к этому готовы. Мяч, я считаю, на американской стороне, на американской площадке», — сказал Путин.

Он также оценил работу Трампа на посту президента США, отметив, что американский лидер выполняет данные им предвыборные обещания.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали Вену как возможное место встречи. Тем не менее четкой договоренности пока нет.

Первые и пока единственные переговоры двух лидеров состоялись в июле 2017 года на саммите G20 в Гамбурге. Встреча продолжалась два часа.

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