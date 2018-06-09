Путин рассказал о перспективах новых губернаторов

Президент России Владимир Путин считает, что многие новые губернаторы российских регионов могут изменить жизнь людей к лучшему. Об этом он заявил в интервью программе «Вести в субботу».

Отвечая на вопрос о преемнике, Путин сказал о подрастании нового поколения управленцев и обновлении элит. Когда журналист Сергей Брилев спросил, не имел ли он в виду новых губернаторов и за кем из них надо следить с особым вниманием, президент ответил: «Вы нескольких губернаторов перечислили. У них явно получается. Но я уверен, просто абсолютно убежден в том, что не только у них, но и у других вновь назначенных мною».

По словам главы государства, губернаторы последней волны — «не просто очень симпатичные люди», но и профессионалы, мотивированные на достижение результата. «Это видно по ним, у них прямо глаза горят. Меня это очень радует», — ответил он.

На вопрос, объявлен ли среди новых глав регионов конкурс на звание преемника, Путин ответил: «Я искренне сказал, что жизнь покажет, кто и чего добился и кто на что имеет право претендовать». Окончательное решение, кто из них наиболее достоин, по словам президента, примет народ.

7 июня во время «прямой линии» Путин сказал, что у него сейчас нет преемника, а решить, кто станет президентом после него, должен российский народ. Он добавил, что есть новое поколение управленцев, которые смогут взять на себя управление страной.