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Путин пригласил Си Цзиньпина на ВЭФ-2018 в качестве главного гостя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в качестве главного гостя на Восточный экономический форум, который в четвертый раз пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Об этом он заявил по итогам двусторонних переговоров в Пекине.

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Российский лидер также отметил, что диалог сторон был конструктивным. Политикам удалось обсудить весь спектр актуальных вопросов сотрудничества, а также ключевые темы международной повестки.

«Достигнутые договоренности отражены в принятом совместном заявлении, а также в ряде подписанных межведомственных соглашений», — добавил Путин.

9 июня в китайском городе Циндао начался саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нем принимают участие Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан. Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. В рамках мероприятия Путин провел встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани, отметив успешное сотрудничество государств в Сирии.

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