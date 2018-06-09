Путин пригласил Си Цзиньпина на ВЭФ-2018 в качестве главного гостя

Президент России Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в качестве главного гостя на Восточный экономический форум, который в четвертый раз пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Об этом он заявил по итогам двусторонних переговоров в Пекине.

Российский лидер также отметил, что диалог сторон был конструктивным. Политикам удалось обсудить весь спектр актуальных вопросов сотрудничества, а также ключевые темы международной повестки.

«Достигнутые договоренности отражены в принятом совместном заявлении, а также в ряде подписанных межведомственных соглашений», — добавил Путин.

9 июня в китайском городе Циндао начался саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нем принимают участие Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан. Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. В рамках мероприятия Путин провел встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани, отметив успешное сотрудничество государств в Сирии.