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Ким Чен Ын вылетел на саммит с Трампом китайскими авиалиниями

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Фото: REUTERS
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Лидер КНДР Ким Чен Ын вылетел в Сингапур для участия в саммите с президентом США Дональдом Трампом.

По данным Yonhap News Agency, лидер Северной Кореи поднялся на борт самолета китайских авиалиний, используемый для перелетов высокопоставленных чиновников КНР. 

Вылет из аэропорта Пхеньяна состоялся в 02:30 мск.

Президент США ранее первым покинул саммит «Большой семерки» в канадском Квебеке, откуда также отправился в Сингапур.

Встреча лидеров КНДР и США должна состояться 12 июня на острове Сентоса. По словам Трампа, «желаемый результат» переговоров — ядерное разоружение Корейского полуострова.

Вице-президент США Майкл Пенс ранее заявил, что американский лидер готовился к американо-северокорейскому саммиту всю свою жизнь.

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