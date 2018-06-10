Ким Чен Ын вылетел на саммит с Трампом китайскими авиалиниями
Лидер КНДР Ким Чен Ын вылетел в Сингапур для участия в саммите с президентом США Дональдом Трампом.
По данным Yonhap News Agency, лидер Северной Кореи поднялся на борт самолета китайских авиалиний, используемый для перелетов высокопоставленных чиновников КНР.
Вылет из аэропорта Пхеньяна состоялся в 02:30 мск.
Президент США ранее первым покинул саммит «Большой семерки» в канадском Квебеке, откуда также отправился в Сингапур.
Встреча лидеров КНДР и США должна состояться 12 июня на острове Сентоса. По словам Трампа, «желаемый результат» переговоров — ядерное разоружение Корейского полуострова.
Вице-президент США Майкл Пенс ранее заявил, что американский лидер готовился к американо-северокорейскому саммиту всю свою жизнь.